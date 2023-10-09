Siapa Shani Louk? Viral Wanita German yang Tewas Ditangan Hamas

JAKARTA- Mengulik siapa Shani Louk yang merupakan wanita asal German ini tewas ditangan Hamas. Namanya pun menjadi viral dikarenakan meninggal saat serangan Hamas yang terjadi pada Sabtu (7/10/2023).

Lantas siapa sosok Shani Louk? Dilansir The Sun, dia merupakan wanita berusia 30 tahun dan bekerja sebagai seniman tato di Tel Aviv. Sayangnya, dia menjadi salah satu korban yang tewas saat serangan Hamas.

Saat itu dia menghadiri festival musik Nova di Israel yang berlangsung di lahan pertanian pedesaan dekat jalur Gaza-Israel, hanya enam kilometer sebelah timur Gaza.

Dia dibawa oleh Hamas sebelum dibunuh dan diarak di belakang truk pick-up, dikarenakan dicurigaai seorang tentara Israel.

Rekaman yang mengerikan dan menyedihkan itu menunjukkan para militan mencemooh dan meludahi mayat Shani.

Sepupu Shani, Tomasina Weintraub-Louk, mengatakan bahwa keluarganya tahu bahwa itu adalah Shani.

"Pasti Shani, karena tato kaki dan rambut gimbalnya yang khas.

Kami mengharapkan berita positif. Dia berada di festival musik untuk perdamaian. Ini adalah mimpi buruk bagi keluarga kami," katanya.