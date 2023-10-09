Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Hamas Syiah atau Sunni

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |20:52 WIB
Apakah Hamas Syiah atau Sunni
Ilustrasi untuk aliran yang mendasari gerakan Hamas di Palestina (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Apakah Hamas Syiah atau Sunni? Banyak orang mempertanyakan terkait aliran dari gerakan Islam yang berbasis di Palestina ini.

Melansir Reuters, Senin (09/10/23) Hamas adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalisme Palestina yang menentang pendudukan zionis di wilayah tersebut. Mereka percaya bahwa tujuan mereka adalah untuk membebaskan seluruh Palestina.

Hamas berdiri pada tahun 1987 sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir, yang juga berbasis ajaran Sunni.

Pendiri Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, menyatakan tujuan organisasi ini adalah membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Hamas memimpin pemerintahan di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Mereka melakukan kudeta dengan pasukan setia gerakan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

Mahmoud Abbas merupakan kepala Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dominan berada di Tepi Barat.

Pengambilalihan Gaza terjadi setelah Hamas memenangkan parlemen Palestina pada 2006 silam. Sejak itu, terjadi konflik di Israel. Konflik melibatkan serangan roket Hamas dari Gaza ke Israel dan serangan udara Israel serta pemboman di Gaza.

Hamas secara tegas menolak pengakuan terhadap negara Israel. Mereka juga menentang perjaian perdamaian Oslo yang dipertahankan oleh Israel dan PLO pada pertengahan tahun 1990an.

Fraksi militer Hamas yang tersohor bernama Brigade Izz el-Deen al-Qassam. Mereka tidak segan mengirimkan bom bunuh diri ke Israel. Perlawanan senjata mereka sangat aktif terhadap penduduk Israel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178299//ilustrasi-TxPM_large.jpg
Menteri Israel Serukan Perang Gaza Dilanjutkan Setelah Hamas Bebaskan Semua Sandera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178149//israel_serang_gaza_saat_gencatan_senjata-F4Ms_large.jpg
Bunuh 26 Warga Palestina di Gaza, Israel Sebut Gencatan Senjata Kembali Dilanjutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178139//israel-4YK7_large.jpg
Netanyahu Jatuhkan 153 Ton Bom di Gaza Selama Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177866//serangan-c1Zs_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara saat Gencatan Senjata, 26 Warga Gaza Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177793//rafah_gaza-kXai_large.jpg
Media: Tuduh Hamas Langgar Gencatan Senjata, Israel Lancarkan Serangan Udara ke Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177615//truk_bantuan_ke_gaza-EFZV_large.jpg
Bantuan Terhambat Disalurkan ke Gaza Utara lantaran Rute Ditutup dan Jalan Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement