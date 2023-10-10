Advertisement
Bacaleg DPR RI Partai Perindo Papua Edie Rante Sebut Kualitas Demokrasi Tidak Bagus Jika Masih Andalkan Uang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:38 WIB
Bacaleg DPR RI Partai Perindo Papua Edie Rante Sebut Kualitas Demokrasi Tidak Bagus Jika Masih Andalkan Uang
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Papua, Pdt. Dr. Edie Rante Tasak menyebut bahwa kualitas demokrasi di Tanah Air tidak akan bagus jika masih mengandalkan politik uang.

Hal itu disampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema 'Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua' pada Selasa (10/10/2023) sore.

"Katanya politik tanpa isi tas tidak bisa, masih percaya itu? sangat karena masih berlakunya sistem jual beli seperti itu. Kita ingin orang sadar bahwa kualitas demokrasi tidak mungkin bagus kalau orang masih mengandalkan uang," kata Edie.

Bacaleg Partai Perindo yang dikenal modern dan peduli rakyat kecil itu menambahkan jika politik uang masih diterapkan masyarakat tak dapat menentukan pilihan sesuai kapasitas yang mumpuni.

"Sehingga orang tidak dapat menemukan orang yang punya kapasitas mumpuni kalau orang mengandalkan uang itu," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
