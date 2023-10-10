Sebar KTA Berasuransi di Blora, Bacaleg Partai Perindo Transtoto Handadhari: Upaya Bantu Masyarakat Kecil

BLORA - Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dr Transtoto Handadhari membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi kepada warga Blora di Pasar Cepu, Jawa Tengah, Senin (9/10/2023). Pembagian KTA berasuransi dari Partai Perindo tersebut mendapatkan sambutan luar biasa dari warga Blora.

Ditemani beberapa Bacaleg DPRD Kabupaten Blora antara lain Ely Ratnawati, S.Sos dan para relawan, Dr. Transtoto Handadhari terlihat sibuk melayani permintaan masyarakat Blora di Pasar Cepu yang ingin mendapatkan KTA berasuransi dari Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

"Ini momentum yang istimewa untuk bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat. Apalagi masyarakat begitu antusias untuk mendapatkan KTA berasuransi dari Partai Perindo," kata Transtoto -- yang merupakan Bacaleg DPR RI Dapil III Blora Raya, Jateng itu.