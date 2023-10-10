Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serang Israel, dari Mana Hamas Mendapatkan Senjata?

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |14:03 WIB
Serang Israel, dari Mana Hamas Mendapatkan Senjata?
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik dari mana Hamas mendapatkan senjata yang membuat serang udara pada Israel. Lantaran Hamas yang merupakan organisasi militan Palestina berbasis di Gaza yang memimpin serangan tersebut dengan persenjetaan yang lengkap.

Lantas dari mana Hamas mendapatkan senjata? Melansir Washingtonpost Iran dikabarkan menjadi negara yang memasok senjata untuk Hamas. Hal itu diungkapkan oleh pejbat Intilegen untuk wilayah Negara Timur.

" Serangan tersebut mencerminkan ambisi Teheran selama bertahun-tahun untuk mengepung Israel dengan legiun pejuang paramiliter yang dipersenjatai dengan sistem senjata yang semakin canggih dan mampu menyerang jauh di dalam wilayah negara Yahudi tersebut," kata pejabat Intiligen tersebut.

Aplagai, Iran menyuplai senjata berupa roket Fajr-3 dan Fajr-5. Sementara negara Suriah juga menyupai roket ledak mematikan bernama roket M302.

Dengan begitu tidak heran bila tentara Hamas dapat mengencarkan serangan udara dan berhasil menjebol pertahanan Israel. Sebab Hamas sendiri telah meluncurkan ribuan roket dalam waktu singkat untuk memporak-porandakan Israel.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111603/netanyahu-pter_large.jpg
124 Negara yang Memburu Netanyahu, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104224/israel_gunakan_pajak_pendapatan_warga_palestina_untuk_bayar_utang_listrik-gKWt_large.jpg
Israel Gunakan Pendapatan Pajak Warga Palestina 500 Juta Dolar AS untuk Bayar Utang Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/18/3103431/kebakaran_los_angeles-QF82_large.jpg
Karma James Woods, Dukung Israel Genosida di Gaza dan Kebakaran Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/18/3101516/serangan_israel_di_gaza_tewaskan_70_warga_palestina-AcXk_large.jpg
Serangan Israel Tewaskan 70 Warga Palestina, Mayoritas Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095167/bangunan_di_gaza_hancur_diserang_israel-Jvth_large.jpg
Penasihat AS Bertemu Netanyahu, Gencatan Senjata Gaza Segera Tercapai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/18/3094351/israel_serang_pangkalan_militer_di_damaskus_suriah-w4x8_large.jpg
Israel Lancarkan 250 Serangan Udara ke Suriah, Klaim Hancurkan 80 Persen Kemampuan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement