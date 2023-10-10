Serang Israel, dari Mana Hamas Mendapatkan Senjata?

JAKARTA- Mengulik dari mana Hamas mendapatkan senjata yang membuat serang udara pada Israel. Lantaran Hamas yang merupakan organisasi militan Palestina berbasis di Gaza yang memimpin serangan tersebut dengan persenjetaan yang lengkap.

Lantas dari mana Hamas mendapatkan senjata? Melansir Washingtonpost Iran dikabarkan menjadi negara yang memasok senjata untuk Hamas. Hal itu diungkapkan oleh pejbat Intilegen untuk wilayah Negara Timur.

" Serangan tersebut mencerminkan ambisi Teheran selama bertahun-tahun untuk mengepung Israel dengan legiun pejuang paramiliter yang dipersenjatai dengan sistem senjata yang semakin canggih dan mampu menyerang jauh di dalam wilayah negara Yahudi tersebut," kata pejabat Intiligen tersebut.

Aplagai, Iran menyuplai senjata berupa roket Fajr-3 dan Fajr-5. Sementara negara Suriah juga menyupai roket ledak mematikan bernama roket M302.

Dengan begitu tidak heran bila tentara Hamas dapat mengencarkan serangan udara dan berhasil menjebol pertahanan Israel. Sebab Hamas sendiri telah meluncurkan ribuan roket dalam waktu singkat untuk memporak-porandakan Israel.