Hutan Wanagama Terbakar, Hanguskan Peternakan Lebah Madu Milik Warga

GUNUNGKIDUL - Kebakaran hebat melanda kawasan hutan Wanagama, hutan yang dikelola oleh Universitas Gajah Mada (UGM) di Kapanewon Playen Gunungkidul. Selain menghanguskan berbagai tanaman salah satunya tanaman akasia yang ditanam sejak 2019, kebakaran ini juga menghanguskan peternakan lebah madu yang dibudidayakan warga setempat.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Sumadi menuturkan kebakaran tersebut mulai terlihat hari Senin (9/10/2023) sekira pukul 16:15 WIB. Pihaknya kemudian meluncurkan dua armada mobil pemadam kebakaran.

"Api sempat padam pada pukul 18.00 WIB," ujar dia, Selasa (10/10/2023).

Namun sekira satu jam kemudian api terlihat muncul kembali dan dengan cepat merembet di kawasan petak 14 yang berada di wilayah Kawasan hutan Wanagama Kalurahan Banaran Kapanewon Playen.

Api dengan cepat merembet karena suasana hutan sangat kering. Banyaknya ilalang dan dedaunan kering membuat api cepat membesar dan sulit dikuasai. Meskipun tiupan angin tidak sebesar siang hari, namun api tetap cepat menyebar.

"Api baru bisa dipadamkan kembali sekira pukul 20.30 WIB," tambahnya.

Sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Termasuk juga berapa luasan wanagama yang terbakar. Karena sampai saat ini pihak pengelola Wanagama belum memberikan data kepada BPBD.