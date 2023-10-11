Advertisement
Partai Perindo Bagikan Gerobak Gratis untuk UMKM di Kendal

Eddie Prayitno , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |19:54 WIB
KENDAL - Partai Perindo di Kendal Jawa Tengah, terus melanjutkan kepeduliannya terhadap pelaku usaha kecil. Bantuan gerobak dari Partai Perindo, diharapkan bisa membantu warga berjualan dan meningkatkan pendapatannya dari gerobak tersebut.

Penerima bantuan sendiri berterima kasih, sudah dibantu peralatan berjualan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Sebanyak tiga gerobak yang diperuntukan untuk pedagang angkringan, pedagang bakso dan pedagang es cincau diserahkan wakil ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah, didampingi ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kendal. Penyerahan dilaksanakan di Pasar Susukan, Desa Taman Rejo Kecamatan Limbangan Kabupate Kendal.

Penyerahan gerobak ini adalah bagian dari komitmen Partai Perindo, dalam membantu warga yang terdampak berbagai kesulitan, dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan utama dari penyerahan gerobak ini, juga meringankan beban masyarakat, yang menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial.

Masyarakat yang menerima bantuan mengungkapkan rasa terima kasih, kepada Partai Perindo. Harapannya dengan bantuan ini, bisa menambah omset berjualan.

"Terima Kasih juga ke bapak Benny Setiyono, Caleg DPRD Provinsi Jateng dari dapil Jateng 2." kata salah satu penerima bantuan Mitawakal Chasanati.

