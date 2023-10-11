Mahasiswi Tewas Lompat dari Lantai 4 Mal di Semarang, Ditemukan Surat Minta Maaf ke Ibunda

SEMARANG - Seorang gadis muda ditemukan meninggal dunia di jalan keluar Mal Paragon yang ada di Jalan Pemuda Semarang pada Selasa (10/10/2023) sore. Diduga gadis tersebut terjun dari gedung mal dan mengalami luka parah hingga mengakibatkan kematian.

Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengidentifikasi mayat korban. Kematian korban diduga akibat melompat dari ketinggian 20 meter tepatnya dari tempat parkir yang berada di lantai 4.

Polisi menemukan sebuah tas yang berisi sejumlah identitas korban. Dari identitas KTP diketahui korban bernama Nadaa Jiilaana Waffiananda berusia 20 tahun, warga Jalan Candi Penataran Semarang.

Terdapat juga kartu identitas mahasiswa sebuah Universitas Negeri Semarang. Polisi juga menemukan sebuah surat yang ditujukan kepada ibu korban. Surat yang sebagian ditulis dalam bahasa Inggris tersebut berisi permintaan maaf kepada ibu karena ia tidak sekuat yang diharapkan.

Dalam surat tersebut juga tertulis tentang hadiah ulang tahun untuk ibu yang tidak bisa ia kirim sendiri dan dititipkan kepada temannya yang bernama Hani. Di akhir surat tersebut tertulis permintaan maaf dan korban mengaku menyerah.

Kapolsek Semarang Tengah Kompol Indra Romantika mengatakan, dugaan sementara korban meninggal dunia akibat bunuh diri.