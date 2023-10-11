Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tragis! Pasutri Jatuh dari Motor, Istri Tewas di TKP

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |03:01 WIB
Tragis! Pasutri Jatuh dari Motor, Istri Tewas di TKP
Lokasi kecelakaan pasutri di Malang (Foto: Avirista M)
A
A
A

MALANG - Sepasang suami istri (Pasutri) mengalami kecelakaan tunggal yang membuat satu di antaranya meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi di ruas Jalan Raya Cemorokandang, Kedungkandang, Kota Malang, pada Selasa sore (10/10/2023).

Devi Yuningsih, warga sekitar yang juga seorang saksi mata mengatakan, awalnya pasutri ini berboncengan dengan sepeda motor dari barat menuju timur dengan sepeda motornya Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi N 5207 ABZ.

"Kejadiannya sekitar pukul 15.30 WIB, boncengan dua orang suami istri dari barat ke timur naik sepeda motor Vega ZR," ucap Devi Yuningsih ditemui di lokasi kejadian, pada Selasa sore.

Ketika melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba sepeda motor tersebut oleng, lalu terjatuh ke arah jalur berlawanan. Keduanya jatuh ke aspal dengan kecepatan lumayan kencang dari kendaraan yang dikendarai oleh Setyo Budiono (54) warga Jalan Danau Ranau, Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, dengan istrinya yang dibonceng yakni Suwarni Asih (50).

"Korban yang merupakan penumpang sepeda motor, mengalami luka parah pada bagian kepala, istrinya meninggal di lokasi, sedangkan suaminya luka-luka," tuturnya.

Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota AKP Yulian Putra mengungkapkan, korban yang meninggal bernama Suwarni Asih (50) sedangkan satu korban luka lainnya suaminya sendiri.

"Sedangkan untuk suami korban, bernama Setyo Budiono (54). Keduanya merupakan warga Jalan Danau Ranau Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang," kata Yulian Putra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement