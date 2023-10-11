Tragis! Pasutri Jatuh dari Motor, Istri Tewas di TKP

MALANG - Sepasang suami istri (Pasutri) mengalami kecelakaan tunggal yang membuat satu di antaranya meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi di ruas Jalan Raya Cemorokandang, Kedungkandang, Kota Malang, pada Selasa sore (10/10/2023).

Devi Yuningsih, warga sekitar yang juga seorang saksi mata mengatakan, awalnya pasutri ini berboncengan dengan sepeda motor dari barat menuju timur dengan sepeda motornya Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi N 5207 ABZ.

"Kejadiannya sekitar pukul 15.30 WIB, boncengan dua orang suami istri dari barat ke timur naik sepeda motor Vega ZR," ucap Devi Yuningsih ditemui di lokasi kejadian, pada Selasa sore.

Ketika melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba sepeda motor tersebut oleng, lalu terjatuh ke arah jalur berlawanan. Keduanya jatuh ke aspal dengan kecepatan lumayan kencang dari kendaraan yang dikendarai oleh Setyo Budiono (54) warga Jalan Danau Ranau, Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, dengan istrinya yang dibonceng yakni Suwarni Asih (50).

"Korban yang merupakan penumpang sepeda motor, mengalami luka parah pada bagian kepala, istrinya meninggal di lokasi, sedangkan suaminya luka-luka," tuturnya.

Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota AKP Yulian Putra mengungkapkan, korban yang meninggal bernama Suwarni Asih (50) sedangkan satu korban luka lainnya suaminya sendiri.

"Sedangkan untuk suami korban, bernama Setyo Budiono (54). Keduanya merupakan warga Jalan Danau Ranau Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang," kata Yulian Putra.