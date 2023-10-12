Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Tegaskan Serangan ke Gaza Tidak Akan Berakhir Sampai Sandera Dibebaskan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:05 WIB
Israel Tegaskan Serangan ke Gaza Tidak Akan Berakhir Sampai Sandera Dibebaskan
Israel tegaskan serangan ke Gaza tidak akan dihentikan sebelum sandera dibebaskan (Foto: AFP)
A
A
A

ISRAELIsrael menegaskan jika pengepungan Gaza tidak akan berakhir sampai sandera Israel dibebaskan.

Menteri Energi Israel Israel Katz pada Kamis (11/10/2023) mengatakan Gaza tidak akan diberi listrik, air atau bahan bakar apa pun sampai sandera Israel yang ditahan oleh Hamas dipulangkan ke rumah mereka.

"Tidak ada saklar listrik yang akan dinyalakan, tidak ada hidran air yang akan dibuka, dan tidak ada truk bahan bakar yang akan masuk sampai para korban penculikan Israel dikembalikan ke rumah. Kemanusiaan untuk kemanusiaan. Dan tidak ada yang akan mengajarkan moral kepada kami," tulis Katz di X, sebelumnya Twitter.

Selama serangan gencar pada Sabtu (7/10/2023), Hamas menyerbu perbatasan yang dijaga ketat ke Israel dan menyandera sebanyak 150 orang, termasuk perwira militer Israel.

Hamas memperingatkan bahwa mereka akan mulai mengeksekusi sandera jika Israel menargetkan orang-orang di Gaza tanpa peringatan.

Letnan Kolonel Jonathan Conricus, juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF), mengatakan kepada Erin Burnett dari CNN bahwa situasi para sandera adalah "topik yang sangat sensitif dan kompleks."

Halaman:
1 2
      
