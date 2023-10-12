Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Fakta Gempa M5,3 di Kaimana, Jenis Gempa Dangkal

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |05:08 WIB
3 Fakta Gempa M5,3 di Kaimana, Jenis Gempa Dangkal
Gempa M5,3 guncang Kaimana (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,3 yang mengguncang Kaimana, Papua Barat, Kamis 12 Oktober 202, pada pukul 13.18 WIB.

Berikut sejumlah fakta terkait gempa tersebut:

1. Jenis Gempa Dangkal

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut akibat aktivitas sesar Tarera-Aiduna.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Tarera-Aiduna," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG dalam keterangan resminya.

2. Mekanisme Pergerakan Geser

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 4,44° LS ; 133,92° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 128 km BaratDaya Kaimana, Papua Barat pada kedalaman 29 km.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip)," kata Daryono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Papua Gempa Kaimana gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179191/gempa-eR7j_large.jpg
BMKG: Gempa M5,0 di Nagan Raya Aceh akibat Aktivitas Sesar Besar Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179196/gempa-GNgm_large.jpg
Gempa M5,0 Guncang Nagan Raya Aceh, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/340/3179164/gempa-SrNl_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Poso Sulteng, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178836/gempa-hInS_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,1 Guncang Maluku Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178825/gempa-E1BK_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,8 Guncang Bengkulu Selatan, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178810/gempa-UAOx_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement