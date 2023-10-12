JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,3 yang mengguncang Kaimana, Papua Barat, Kamis 12 Oktober 202, pada pukul 13.18 WIB.
Berikut sejumlah fakta terkait gempa tersebut:
1. Jenis Gempa Dangkal
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut akibat aktivitas sesar Tarera-Aiduna.
"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Tarera-Aiduna," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG dalam keterangan resminya.
2. Mekanisme Pergerakan Geser
Episenter gempabumi terletak pada koordinat 4,44° LS ; 133,92° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 128 km BaratDaya Kaimana, Papua Barat pada kedalaman 29 km.
"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip)," kata Daryono.