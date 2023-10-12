3 Fakta Gempa M5,3 di Kaimana, Jenis Gempa Dangkal

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,3 yang mengguncang Kaimana, Papua Barat, Kamis 12 Oktober 202, pada pukul 13.18 WIB.

Berikut sejumlah fakta terkait gempa tersebut:

1. Jenis Gempa Dangkal

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut akibat aktivitas sesar Tarera-Aiduna.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Tarera-Aiduna," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG dalam keterangan resminya.

BACA JUGA: KPK Tangkap Syahrul Yasin Limpo di Apartemen Kebayoran Baru

2. Mekanisme Pergerakan Geser

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 4,44° LS ; 133,92° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 128 km BaratDaya Kaimana, Papua Barat pada kedalaman 29 km.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip)," kata Daryono.