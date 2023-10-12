Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tersetrum Listrik Mesin Pertamini, Pria di Toba Tewas

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:07 WIB
Tersetrum Listrik Mesin Pertamini, Pria di Toba Tewas
A
A
A

TOBA - Pria bernama Jonni Berton Crismas Siagian (34), penduduk Pasar Silimbat, Desa Sigumpar, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), tewas meregang nyawa akibat tersetrum arus listrik dari mesin Pertamini miliknya.

Informasi yang dihimpun MPI, Rabu 11 Oktober 2023, mesin milik Jonni Berton Crismas Siagian, baru saja diperbaiki oleh teknisi Binsar Situngkir (47), warga Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumut. Jonni Berton Crismas Siagian memiliki 1 orang anak perempuan yang masih kecil dan istrinya Sophia Angelina Boru Pakpahan (33).

Kapolsek Silaen Polres Toba, AKP Rudi Tampubolon menerangkan, kejadian itu terjadi di Pasar Silimbat Desa Sigumpar Toba, pada Selasa 10 Oktober 2023, sekira Pukul 14.00 WIB. Kronologis bermula pada saat pertamini milik Jonni Berton Crismas Siagian sedang diperbaiki oleh teknisi Binsar Situngkir.

AKP Rudi Tampubolon menjelaskan, ibu Jonni Berton Crismas Siagian, yakni Rentina boru Sitorus dan anaknya Jonni Berton Crismas Siagian menanyakan kepada Binsar Situngkir (teknisi), apakah mesin Pertamininya sudah selesai diperbaiki.

Kemudian, sebut Rudi Tampubolon, Binsar Situngkir mengatakan bahwasanya untuk Pertalite sudah selesai dikerjakan, sedangkan untuk Solar belum selesai dikerjakan. Lalu, ibu Jonni Berton Crismas Siagian langsung mengecek mesin tersebut. Pada saat ibu Jonni Berton Crismas Siagian memegang mesin Pertamini tersebut yang dalam keadaan menyala dan langsung terkena setrum arus listrik, namun bisa melepaskan tangan dari sengatan listrik.

Tewas Tersetrum Toba mayat
