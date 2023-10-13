Dukung Gerakan Antikorupsi, Partai Perindo Bali Tegaskan Tolak Politik Uang

KARANGASEM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Bali bersama Dewan Perwakilan Massa Bali (DPM) bersatu mendukung melawan politik uang dan korupsi. Mereka pun tegas menolak politik uang.

Bukti dukungan itu digelar di Lapangan Tanah Aron, Karangasem, Bali. Mereka berkumpul untuk melakukan aksi penandatanganan petisi yang memprotes tindakan korupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Acara tersebut dipenuhi semangat dan kebersamaan dalam menegaskan penolakan mereka terhadap tindakan yang merugikan negara dan rakyat.

Puluhan kader Partai Perindo bersama anggota DPM aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dengan semangat yang membara, mereka menyuarakan pesan antikorupsi melalui orasi dan pesan-pesan tegas yang disampaikan kepada para peserta.

Kader-kader muda Perindo Bali memperlihatkan tekad dan keberanian dalam memerangi tindakan korupsi yang merugikan bangsa.

Aksi ini juga diisi orasi dan hiburan yang bertema pesan antikorupsi. Para peserta dan penonton diajak untuk memahami betapa pentingnya pendidikan antikorupsi, terutama bagi generasi muda.

Ketua Umum Kelompok Dewan Perwakilan Massa Bali, I Wayan Kari Subali, menggarisbawahi pentingnya peran pendidikan dalam menciptakan pemimpin masa depan yang bersih dan jujur.

"Kita harus gaungkan yel-yel antikorupsi. Habis sembahyang misalnya di SD atau di pasar. Misalnya SD 10 Denpasar antikorupsi, gubernur antikorupsi," ucap I Wayan Kari.