Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dukung Gerakan Antikorupsi, Partai Perindo Bali Tegaskan Tolak Politik Uang

Yunda Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |17:26 WIB
Dukung Gerakan Antikorupsi, Partai Perindo Bali Tegaskan Tolak Politik Uang
Dukung gerakan antikorupsi, Partai Perindo Bali tegaskan tolak politik uang. (iNews/Yunda Ariesta)
A
A
A

 

KARANGASEM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Bali bersama Dewan Perwakilan Massa Bali (DPM) bersatu mendukung melawan politik uang dan korupsi. Mereka pun tegas menolak politik uang.

Bukti dukungan itu digelar di Lapangan Tanah Aron, Karangasem, Bali. Mereka berkumpul untuk melakukan aksi penandatanganan petisi yang memprotes tindakan korupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Acara tersebut dipenuhi semangat dan kebersamaan dalam menegaskan penolakan mereka terhadap tindakan yang merugikan negara dan rakyat.

Puluhan kader Partai Perindo bersama anggota DPM aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dengan semangat yang membara, mereka menyuarakan pesan antikorupsi melalui orasi dan pesan-pesan tegas yang disampaikan kepada para peserta.

Kader-kader muda Perindo Bali memperlihatkan tekad dan keberanian dalam memerangi tindakan korupsi yang merugikan bangsa.

Aksi ini juga diisi orasi dan hiburan yang bertema pesan antikorupsi. Para peserta dan penonton diajak untuk memahami betapa pentingnya pendidikan antikorupsi, terutama bagi generasi muda.

Ketua Umum Kelompok Dewan Perwakilan Massa Bali, I Wayan Kari Subali, menggarisbawahi pentingnya peran pendidikan dalam menciptakan pemimpin masa depan yang bersih dan jujur.

"Kita harus gaungkan yel-yel antikorupsi. Habis sembahyang misalnya di SD atau di pasar. Misalnya SD 10 Denpasar antikorupsi, gubernur antikorupsi," ucap I Wayan Kari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement