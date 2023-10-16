Penumpang Motor Tewas Ditabrak Jeep Hitam, Pelaku Kabur Melarikan Diri

TOBA - Pria bernama Roy Sirait (31) pengendara motor jenis Yamaha Nmax berboncengan dengan Boy Pakpahan (31), keduanya penduduk Desa Lumban Manurung, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, mengalami kecelakaan dan diduga kuat korban tabrak lari. Roy Sirait mengalami luka-luka dan Boy Pakpahan tewas di TKP.

Kasat Lantas Polres Toba, Iptu RT Gunawan Siahaan menerangkan, kejadian tabrak lari terjadi di Jalan Lintas Umum TPL menuju Porsea atau tepatnya di Desa Bandar Ganjang, Kecamatan Parmaksian, Toba, pada Senin dini hari 16 Oktober 2023, sekira Pukul 2.00 WIB.

BACA JUGA:

Iptu RT Gunawan Siahaan mengatakan, kuat dugaan, pengendara dan penumpang motor, ditabrak lari mobil Jeep warna hitam atau Nomor Polisi (Nopol) dan identitas pengemudinya tidak diketahui.