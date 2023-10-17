Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sumbangkan Ratusan Buku, MNC Peduli Hadirkan Pendongeng di Saung Baca Saba Harapan

Aimarani , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |19:50 WIB
Sumbangkan Ratusan Buku, MNC Peduli Hadirkan Pendongeng di Saung Baca Saba Harapan
MNC Peduli hadirkan pendongeng di Saung Baca Saba Harapan/Foto: Aimarani
TANGERANG - Pemberian buku yang dilakukan oleh tim MNC Peduli disambut antusias besar oleh anak-anak di Saung Baca Saba Harapan Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada Selasa (17/10/2023). Tak hanya membawa ratusan buku, tim MNC Peduli juga menghadirkan pendongeng, yaitu Stefanie Laurensia untuk menghibur anak-anak di sana.

"Untuk membawakan cerita, kami mendongeng untuk anak anak di saung baca Saba harapan dengan harapan kami ingin membawa dan berkontribusi aktif dalam mendorong visi generasi eamas tahun 2045," ujar Stefanie yang juga merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo.

Stefanie juga berharap dengan bantuan buku yang diberikan, anak-anak di sekitar Saung Baca Saba Harapan bisa ikut aktif dalam segala kegiatan literasi. Tak hanya itu, buku bacaan yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan wawasan anak-anak.

"Semoga dengan kontribusi ini kami bisa bisa membantu mendorong kompetensi generasi muda sejak dini. Yang pasti saya lihat anak-anak tadi antusias, makanya saya sangat senang bisa datang ke sini," ujarnya.

Sementara itu, Pengelola Saung Baca Saba Harapan Dede Herlana mengungkapkan bahwa awalnya Saung Baca Saba Harapan dibentuk untuk membantu orang tua yang anaknya mengalami kesulitan belajar akibat pembelajaran daring dan juga menghibur anak-anak untuk tetap berkegiatan di tengah keterbatasan.

"Kegiatan literasi yang kami lakukan mengutamakan aktivitas yang bersifat interaktif dan motorik seperti menanam kangkung, merajut, membuat peta dari koran, membuat bingkai dan rumah mini dari stik es cream, membuat karater kartun dari kertas origami, dan lain-lain," ujar Dede.

