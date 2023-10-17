Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Curi Sapi Pakai Mobil, Tiga Pekerja Ditangkap Polisi

Muh Rusli , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |02:01 WIB
Curi Sapi Pakai Mobil, Tiga Pekerja Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

KOLAKA TIMUR - Tiga pelaku pencurian ternak sapi pada tiga lokasi terpisah di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra) diringkus polisi. Mereka dibekuk beserta hewan curiannya di oleh tim Elang Polres Kolaka dan Unit Reskrim Polsek Mowewe.

Kasubsi Humas Polres Koltim, Aipda Pendi Palintin menjelaskan ketiga pelaku berstatus pekerja wiraswasta dan menetap di Kolaka. Mereka masing-masing inisial RH (32) warga Kelurahan Induga, Kecamatan Latambaga dan RW (34) serta WS (38) berdomisili di Desa Tamboli, Kecamatan Samaturu.

"Betul, ditangkap kemarin (15/10/2023). Saat telah dibawa ke Polres Kolaka untuk proses pengembangan oleh jajaran Satreakrim setempat yang terjadi di wilayah hukumnya," tutur membenarkan, Senin (16/10/2023).

Dijelaskan, ketiga pelaku mencuri sapi warga di Kecamatan Samaturu, Watubangga dan Mowewe pada waktu terpisah. Polisi melakukan penyelidikan setelah salah satu korbannya Kelurahan Woitombo, Mowewe bernama Maryinus Kaluasa (54) kehilangan sapinya pada 13 Oktober 2023, lalu.

Halaman:
1 2
      
