Viral Badai Pasir Melanda Kota Batu Jatim, Ini Penjelasan BPBD

KOTA BATU - Angin kencang yang menerbangkan pasir di Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, menyita perhatian. Peristiwa ini diunggah oleh salah satu warga Kota Batu di media sosial dan tersebar.

Pada unggahannya di media sosial akun instagram @malangraya_info menyertakan keterangan angin kencang terjadi kawasan Brakseng, Desa Sumberbrantas, Kota Batu, pada Selasa (17/10/2023) sekitar pukul 10.00 WIB.

Terlihat dari video yang beredar di media sosial, angin kencang menerbangkan pasir-pasir. Kencangnya angin bahkan membuat efek seperti badai pasir melanda kawasan Brak Seng, Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, pada Selasa 17 Oktober 2023.

Angin kencang yang menerbangkan pasir ini juga sempat membuat jarak pandang terganggu. Terlihat jarak pandang di kawasan Brakseng, Desa Sumberbrantas, Bumiaji, Kota Batu, menjadi terbatas. Debu itu juga membuat aktivitas salah satu kafe di sekitar Brakseng terganggu dan tutup.

Kasi Kedaruratan BPBD Kota Batu Doddy Fatturachman menyatakan, setiap tahun fenomena angin kencang memang terjadi ketika musim kemarau melanda. Ia pun membenarkan hal itu terjadi pada Selasa pagi, 17 Oktober 2023, tetapi tidak terjadi setiap hari.

"Enggak tiap hari, hari Minggu kalau enggak salah, kemarin enggak termasuk aman, sekarang angin kencang lagi enggak setiap hari, jadi memang tergantung cuacanya, enggak terus-terusan kondisinya," kata Doddy dikonfirmasi pada Selasa siang.

Soal debu yang berterbangan, berasal dari tanah pertanian kentang yang terbawa angin. Sebab, kondisi pertanian yang ada masih belum memasuki masa tanam. Meski begitu, debu yang berterbangan tidak sampai ke pusat Kota Batu.

"Di sana kan kalau musim kemarau istilahnya pengolahan tanah, jadi tanahnya belum ditanami, akhirnya tanahnya kebawa angin, pertanian kentang, tanahnya masih terbuka, di sana musim kemarau ya tanahnya kebawa angin," katanya.