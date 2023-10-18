Tim SAR Lakukan Pencarian Santri Habib Bahar yang Tenggelam di Pantai Sunset Sukabumi

SUKABUMI - Badan SAR Nasional (Basarnas) Pos SAR Sukabumi lakukan pencarian korban tenggelam di Pantai Sunset, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/10/2023).

Tim SAR tersebut melakukan pencarian darat sejauh dua Kilometer. Namun pencarian mengalami kesulitan lantaran kondisi pantai gelap gulita dan kondisi ombak tinggi.

"Untuk pergerakan hari ini (malam) Basarnas melakukan pencarian secara visual darat sejauh hampir 2 kilometer dari titik korban dinyatakan hilang, karena memang kondisi malam hari dan posisi ombak yang lumayan cukup tinggi," kata Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto.

Suryo Adianto menjelaskan, pencarian hingga pukul 21.30 WIB belum bisa menemukan korban hilang terseret ombak. Namun, pihaknya berencana kembali melakukan pencarian pada esok pagi melibatkan TNI/Polri.

"Besok Basarnas bersama TNI/Polri dan tim SAR akan melakukan pencaraian menggunakan perahu untuk wilayah pencarian perahu kita sekitar dua kilomil dari kejadian korban hilang," terangnya.

Suryo Adianto mengaku tidak dapat memaksakan pencarian laut pada malam hari, mengingat ombak di seputar pantai tersebut cukup tinggi.

"Untuk saat ini (malam) ombaknya 1 sampai 2 meter untuk di pinggir pantai. Jadi tim SAR tidak dapat memaksakan pencarian laut malam hari," tuturnya.