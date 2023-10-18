Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tim SAR Lakukan Pencarian Santri Habib Bahar yang Tenggelam di Pantai Sunset Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |04:31 WIB
Tim SAR Lakukan Pencarian Santri Habib Bahar yang Tenggelam di Pantai Sunset Sukabumi
Tim SAR mencari santri Habib Bahar yang tenggelam di Pantai Sunset (foto: dok ist)
A
A
A

SUKABUMI - Badan SAR Nasional (Basarnas) Pos SAR Sukabumi lakukan pencarian korban tenggelam di Pantai Sunset, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/10/2023).

Tim SAR tersebut melakukan pencarian darat sejauh dua Kilometer. Namun pencarian mengalami kesulitan lantaran kondisi pantai gelap gulita dan kondisi ombak tinggi.

"Untuk pergerakan hari ini (malam) Basarnas melakukan pencarian secara visual darat sejauh hampir 2 kilometer dari titik korban dinyatakan hilang, karena memang kondisi malam hari dan posisi ombak yang lumayan cukup tinggi," kata Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto.

Suryo Adianto menjelaskan, pencarian hingga pukul 21.30 WIB belum bisa menemukan korban hilang terseret ombak. Namun, pihaknya berencana kembali melakukan pencarian pada esok pagi melibatkan TNI/Polri.

"Besok Basarnas bersama TNI/Polri dan tim SAR akan melakukan pencaraian menggunakan perahu untuk wilayah pencarian perahu kita sekitar dua kilomil dari kejadian korban hilang," terangnya.

Suryo Adianto mengaku tidak dapat memaksakan pencarian laut pada malam hari, mengingat ombak di seputar pantai tersebut cukup tinggi.

"Untuk saat ini (malam) ombaknya 1 sampai 2 meter untuk di pinggir pantai. Jadi tim SAR tidak dapat memaksakan pencarian laut malam hari," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/338/3169461/tim_sar-ur0X_large.jpg
Tim SAR Gabungan Masih Mencari Penarik Perahu yang Tenggelam di Cilincing Saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/340/3031069/kru-kapal-asal-rusia-tenggelam-di-selat-malaka-tim-sar-lakukan-pencarian-SMn2WcivTu.jpg
Kru Kapal Asal Rusia Tenggelam di Selat Malaka, Tim SAR Lakukan Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/340/3030100/dua-siswa-smp-di-sumbawa-tewas-terseret-arus-pantai-poto-batu-VcWnKJSxSV.jpg
Dua Siswa SMP di Sumbawa Tewas Terseret Arus Pantai Poto Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028462/hari-keempat-pencarian-remaja-palopo-yang-hilang-di-sungai-saddang-toraja-ditemukan-tak-bernyawa-lcKDcBXf4I.jpg
Hari Keempat Pencarian, Remaja Palopo yang Hilang di Sungai Saddang Toraja Ditemukan Tak Bernyawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/340/3028370/bocah-10-tahun-tenggelam-di-sungai-kolaka-timur-warga-temukan-pakaian-dan-sandal-AYg9UBGdki.jpg
Bocah 10 Tahun Tenggelam di Sungai Kolaka Timur, Warga Temukan Pakaian dan Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/340/3025435/rafatar-tewas-tenggelam-di-aliran-sungai-belawan-GC8Y9TqfS8.jpg
Rafatar Tewas Tenggelam di Aliran Sungai Belawan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement