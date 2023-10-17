Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Rombongan Santri Habib Bahar Tenggelam di Sukabumi, 3 Selamat dan 1 Hilang

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |19:55 WIB
Rombongan Santri Habib Bahar Tenggelam di Sukabumi, 3 Selamat dan 1 Hilang
Rombongan Habib Bahar hanyut di pantai/Foto: Ilham Nugraha
A
A
A

 

SUKABUMI - Empat orang rombongan santri Habib Bahar Bin Smith tenggelam di Pantai Sunset, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/10/2023). Dari empat tersbut satu belum ditemukan.

Kasatpol Airud Polres Sukabumi, AKP Tenda Sukendar mengatakan, kejadian tersebut bermula ketika empat orang itu sedang berenang, seketika ombak besar menerjang para santri tersebut.

 BACA JUGA:

"Sekira jam 16.30 Wib. Saya mendapatkan laporan jam 17.30 WIB dari anggota. Katanya rombongan santri Habib Bahar," kata AKP Tenda Sukendar.

AKP Tenda Sukendar menjelaskan, ketika tergulung ombak, tiga orang Korban atas nama M. Ibrahim (12), Razan (12), dan Rifa’i (14) dapat di selamatkan oleh petugas Balawista, akan tetapi korban Khaidar (15) tidak dapat diselamatkan dan Hilang.

 BACA JUGA:

"Sampai saat ini pukul 19.30 Wib korban masih belum ditemukan dan masih dalam pencarian oleh Anggota Sat Pol Airud Polres Sukabumi," ucapnya.

Informasi yang dihimpun, Habib Bahar bin Smith Selasa Malam (17/10) rencananya bakal mengisi acara peringatan hari besar IsIam Maulid Nabi Muhammad SAW di wilayah Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

