Alami Penurunan Pandangan Akibat Katarak, Warga Sukabumi Sumringah Usai Operasi Gratis

SUKABUMI - Menderita penyakit katarak sejak setahun lalu, Oneng Tahtiar (53) ibu rumah tangga warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, akhirnya bisa melihat jelas setelah mengikuti bakti sosial operasi katarak gratis MNC Peduli yang bekerjasama dengan RSI Assyifa Sukabumi.

Oneng bersama puluhan warga prasejahtera lainnya dari wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi juga Kabupaten Cianjur, mendapatkan kesempatan untuk dilakukan operasi pengangkatan katarak gratis yang dilaksanakan di RSI Assyifa Kota Sukabumi.

"Hampir setahun (mengalami katarak). Dulunya sih remang-remang, ga jelas gitu. Tapi setelah dioperasi, alhamdulilah pandangan menjadi terang lagi. Perbedaannya jauh banget dengan sebelum operasi," ujar Oneng kepada MNC Portal yang, Jumat (20/10/2023).

Lebih lanjut Oneng mengucapkan rasa terima kasihnya kepada MNC Peduli dan RSI Assyifa Kota yang telah memfasilitasi dirinya untuk dilakukan operasi katarak yang tidak dipungut biaya apapun hanya mendaftarkan diri kepada panitia yang berada di RSI Assyifa Kota Sukabumi.

"Buat MNC Peduli saya ucapkan terima kasih karena dari kepedulian mereka itu, kita jadi ikut kesumbang juga. Ya mudah-mudahan MNC Peduli lebih jaya lagi, lebih sukses lagi. Terima kasih juga buat RSI Assyifa, mudah-mudahan lebih sukses lagi dan terima kasih untuk programnya yang bermanfaat bagi kita-kita ini," ujar Oneng.