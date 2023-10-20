Advertisement
HOME NEWS NEWS

MNC Vision Networks Beri Santunan pada Ratusan Pemulung, Penuh Antusias

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |19:19 WIB
MNC Vision Networks Beri Santunan pada Ratusan Pemulung, Penuh Antusias
JAKARTA - MNC Vision Networks kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan tersebut merupakan acara donasi yang diberikan pada Komunitas Pemulung PD Imanuel (Tuhan Beserta Kita) di kawasan Rel Kereta Api Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).

Dalam acara ini, MNC Vision Networks membagikan bantuan berupa paket sembako hingga alat mandi yang diharapkan bisa berguna untuk para pemulung di komunitas ini.

Horison Sitohang, selaku perwakilan MNC Vision Networks dan Managing Director ICT PT. Infokom Elektrinfo ini pun bersyukur bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya untuk para pemulung di komunitas ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan koordinasi dari PD Imanuel,” ungkap Horison di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).

“Kami dari MNC Vision Networks di bawah naunhan MNC Peduli telah menyerahkan sumbangan dalam bentuk sembako dan peralatan kebersihan untuk para pemulunh di bawah naungan PD Imanuel,” tambahnya.

Acara ini pun turut dihadiri sedikitnua 100 pemulung yang terdiri dari anak-anak, orang dewasa dan lansia.

Topik Artikel :
MNC Peduli MNC Vision Network
