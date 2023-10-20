Polsek Menteng Akan Gunakan Buggy Car MNC Peduli saat Car Free Day

Polsek Menteng dapat mobil golf dari MNC Peduli (foto: MPI/Carlos)

JAKARTA - Polsek Metro Menteng akan menggunakan mobil golf atau buggy car pemberian MNC Peduli untuk mendukung pelaksanaan Kamtibmas kepada masyarakat.

Kapolsek Metro Menteng, Kompol Irwandhy Idrus menyebutkan pihaknya mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan kamtibmas untuk masyarakat umum.

"Terima kasih atas kontribusinya dari MNC Peduli. Kendaraan golf car ini sangat berguna bagi kami untuk melayani masyarakat," ujar Irwandhy di Markas Polsek Menteng, Jumat (20/10/2023).

Ia mengaku akan menggunakan kendaraan buggy car tersebut saat pelaksanaan car free day untuk kegiatan menjaga kamtibmas khususnya saat car free day.