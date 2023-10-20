Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kajol Dukung Ganjar Dorong Driver Ojol Berwirausaha Lewat Pelatihan UMKM

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:37 WIB
Kajol Dukung Ganjar Dorong Driver Ojol Berwirausaha Lewat Pelatihan UMKM
Kajol dukung Ganjar gelar pelatihan UMKM ke driver ojol (Foto: Ist)
JAKARTA - Sukarelawan Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia dukung Ganjar kembali melakukan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat.

Kali ini, relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Perindo itu menggelar pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jalan Siliwangi Pasir Ona, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak Banten.

Mereka menyasa para driver ojek onlie (Ojol) yang berada di Kecamatan Rangkasbitung dan sekitarnya. Menurut Koordinator Wilayah Kajol Indonesia Banten Ario Wibowo, pihaknya ingin mendorong para driver agar bisa melihat peluang meski dalam bentuk kecil.

Sebab, persaingan di industri transportasi seperti ojek online semakin sengit. Para driver harus lebih kreatif dalam melihat peluang untuk mendapatkan tambahan pendapatan.

"Kegiatan ini sebagai ajang diskusi mengenai pentingnya berusaha di saat sepinya orderan, sehingga bisa menjadi solusi memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Ario dalam siaran persnya, Jumat (20/10/2023).

Dengan adanya pelatihan UMKM ini, ia berharap para driver ojol memiliki pandangan lebih kreatif. Sehingga, ke depannya para driver ojol dapat melakukan berbagai hal yang bermanfaat.

