INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gempa M5,4 Garut, BPBD Turunkan Tim Cek Dampak Kerusakan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |08:23 WIB
Gempa M5,4 Garut, BPBD Turunkan Tim Cek Dampak Kerusakan
Gempa M5,4 guncang Garut. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menurunkan tim untuk melakukan pengecekan dampak kerusakan gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 5,4 di lepas pantai Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis (19/10/2023) malam.

"Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut melaporkan pihaknya segera menerjunkan tim reaksi cepat ke wilayah yang merasakan guncangan," ucap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penangulangan Bencana Abdul Muhari, dikutip Jumat (20/10/2023).

Adapun dari hasil kajian cepat semantara, kondisi pascagema terpantau normal. Gempa yang dirasakan selama kurang lebih lima detik itu pun dipastikannya tidak memakan korban jiwa.

"Hingga berita ini diturunkan belum ada laporan dampak korban jiwa," tuturnya.

Abdul menjelaskan gempa terjadi pada pukul 21.08 WIB dengan pusat gempa berada pada 114 km barat daya Kabupaten Garut dengan kedalaman 57 km. Ia memastikan gempa itu tidak berpotensi memicu terjadi tsunami.

Halaman: 1 2
1 2
      
