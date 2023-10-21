Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Begini Keseruan Senam Sehat Kartini Perindo Bareng Bu Rinso di Serang

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |15:18 WIB
Begini Keseruan Senam Sehat Kartini Perindo Bareng Bu Rinso di Serang
Senam Sehat di Serang. (Foto: Yogi S Hardi)
SERANG - Kartini Perindo Kota Serang mengadakan Senam Sehat. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan emak-emak yang memadati Lapangan Kampung Sukadana 1 RT 01 RW 03, Kecamatan Kasemen Kasemen, Kota Serang, Jumat (20/10/2023) sore.

Senam ini dipimpin Ketua Kartini Perindo Kota Serang Rini Soraya yang juga Bacaleg DPRD Provinsi Banten dapil Kota Serang. Wanita yang akrab disapa Bu ‘Rinso’ ini menggelar Senam Sehat sekaligus sosialisasi manfaat KTA Berasuransi dari Partai Perindo.

”Kegiatan ini sebagai bentuk silaturahmi saya kepada warga Kasemen sekaligus memperkenalkan program-program Partai Perindo salah satunya KTA Berasuransi ini,” kata Rini, Sabtu (21/10/2023).

Antusias warga pun terlihat sangat tinggi mengingat acara senam sehat dipandu oleh intruktur pengalaman dan diselingi beberapa hiburan.

”Kami ingin warga selalu sehat dan bahagia dalam menjalani kesehariannya. Kalau tubuh sudah sehat, maka pikiran dan jiwa pun sehat dan siap membantu memenangkan Partai Perindo di Kecamatan Kasemen ini,” imbuh Rini.

Tak lupa pihaknya juga mengajak warga memanfaatkan KTA Berasuransi Partai Perindo ini karena sangat jelas manfaatnya untuk warga yang mengalami kesulitan berobat atau mengalami musibah meninggal dunia.

