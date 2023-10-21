KTA Asuransi Partai Perindo, Ahli Waris Korban Kecelakaan Ucapkan Terima Kasih dan Sangat Terbantu

CIANJUR - Neng Haryati (30) ahli waris yang juga istri dari almarhum Rohimuddin warga Kampung Kebon Salak, RT 05/02, Desa Sindang Asih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, penerima klaim asuransi kecelakaan merasa bersyukur memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo.

Setelah suaminya mengalami kecelakaan pada 5 Oktober lalu dan meninggal dunia, dirinya langsung mengklaim asuransi kecelakaan Perindo.

"Tidak lama dari situ, tanggal 16 Oktober sudah cair uang klaim nya sebesar Rp 3 juta," ujar Neng Haryati usai menerima klaim asuransi di rumahnya, Sabtu (21/10/2023).

Dirinya mengaku tidak menyangka Partai Perindo yang bernomor 16 di kertas suara yang ditetapkan KPU pada Pemilu 2024 tersebut benar-benar membantu rakyat kecil seperti dirinya.

"Alhamdulillah, sangat terbantu untuk menambah biaya anak anak yang ditinggalkan suami saya," tuturnya.

Pihaknya mengaku, tidak sulit untuk mengajukan pengklaiman asuransi tersebut. "Alhamdulillah juga tidak sulit dan sangat mudah, tidak lama langsung keluar," ungkapnya.

Neng menceritakan, suaminya mengalami kecelakaan jatuh dsri pohon kelapa yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya tersebut.

"Waktu itu suami saya naik pohon kelapa, bahkan sudah dapat beberapa buah kelapa yang dipetiknya," ujar Neng.

Namun, lanjut Neng, tidak berlangsung lama dirinya mendengar Rohimuddin berteriak 'aduh' di atas pohon kelapa setinggi 15 meter tersebut.

"Saya mendengar suami saya bilang aduh, dan tidak lama suami saya terjatuh. Saya menyaksikan terjatuhnya dari atas pohon," ungkap Neng sambil meneteskan air mata.