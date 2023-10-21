5 Bangunan dan Monumen di Jakarta yang Berasal dari Gagasan Soekarno

JAKARTA- Setidaknya ada bangunan dan monumen di Jakarta yang berasal dari gagasan Soekarno. Apalagi, Presiden pertama Indonesia dikenal sebagai sosok yang memiliki minat tinggi terhadap seni dan arsitektur.

Bapak proklamator Indonesia ini juga sangat dekat dengan para seniman tanah air. Pada masa kepemimpinannya, banyak bangunan dan monumen yang dibangun di Jakarta berasal dari pemikiran Soekarno. Bangunan tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini.

Berikut adalah bangunan dan monumen di Jakarta yang berasal dari gagasan Soekarno menghimpun berbagai sumber:

1. Monumen Nasional (Monas)

Monumen Nasional merupakan bangunan bersejarah yang pembangunannya dimulai pada era pemerintahan Presiden Soekarno atau Bung Karno.

Soekarno merupakan sosok penggagas dibalik berdirinya Monas pada 17 Agustus 1961. Dia juga menunjuak arsitek lain seperti Friedrich Silaban dan R.M Soedarsono.

Monas memiliki tinggi sekitar 132 meter dan di bagian puncaknya memiliki obelisk. Di dalam Monas terdapat Museum Nasional yang menyimpan berbagai koleksi sejarah Indonesia.