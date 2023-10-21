Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Bangunan dan Monumen di Jakarta yang Berasal dari Gagasan Soekarno

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |07:47 WIB
5 Bangunan dan Monumen di Jakarta yang Berasal dari Gagasan Soekarno
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya ada bangunan dan monumen di Jakarta yang berasal dari gagasan Soekarno. Apalagi, Presiden pertama Indonesia dikenal sebagai sosok yang memiliki minat tinggi terhadap seni dan arsitektur.

Bapak proklamator Indonesia ini juga sangat dekat dengan para seniman tanah air. Pada masa kepemimpinannya, banyak bangunan dan monumen yang dibangun di Jakarta berasal dari pemikiran Soekarno. Bangunan tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini.

Berikut adalah bangunan dan monumen di Jakarta yang berasal dari gagasan Soekarno menghimpun berbagai sumber:

1. Monumen Nasional (Monas)

Monumen Nasional merupakan bangunan bersejarah yang pembangunannya dimulai pada era pemerintahan Presiden Soekarno atau Bung Karno.

Soekarno merupakan sosok penggagas dibalik berdirinya Monas pada 17 Agustus 1961. Dia juga menunjuak arsitek lain seperti Friedrich Silaban dan R.M Soedarsono.

Monas memiliki tinggi sekitar 132 meter dan di bagian puncaknya memiliki obelisk. Di dalam Monas terdapat Museum Nasional yang menyimpan berbagai koleksi sejarah Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177501//jamaah_tabligh-4gZB_large.jpg
Ratusan Ribu Orang Ikuti Tabligh Akbar di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168191//pramono-JKnT_large.jpg
Gelar Jakarta Bersholawat, Pramono Tegaskan Monas Terbuka untuk Acara Semua Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/470/3167365//gedung_dpr-K8Uw_large.jpg
Ini Sosok Arsitek yang Desain Gedung DPR RI hingga Filosofinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/470/3166998//gedung_dpr_ri-lrsc_large.jpg
Siapakah Sosok Arsitek yang desain Gedung DPR RI? Ternyata Ini Orangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/338/3166108//mrt-Whzb_large.jpg
Demo Buruh Berlanjut, MRT Jakarta Tetap Beroperasi Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163542//kembang_api_hiasi_langit_monas-4tbv_large.jpg
Kembang Api Hiasi Langit Monas, saat Prabowo Lepas Parade Karnaval HUT Ke-80 RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement