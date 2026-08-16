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Persiapan HUT ke-81 RI di Monas: Ada Panggung Hiburan hingga Tempat Bermain Anak

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |19:05 WIB
Persiapan HUT ke-81 RI di Monas: Ada Panggung Hiburan hingga Tempat Bermain Anak
Arena bermain anak di Monas yang disediakan untuk perayaan HUT Ke-81 RI.
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JAKARTA - Kawasan Monumen Nasional (Monas) semakin meriah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan adanya ornamen-ornamen khas 'Agustusan' yang menghiasi sudut-sudutnya pada Minggu (16/8/2026).

Diketahui, pemerintah akan menggelar Pesta Rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Senin (17/8/2026). Sejumlah kegiatan akan digelar pada hari tersebut, termasuk makanan gratis hingga panggung hiburan.

Persiapan Monas

Masuk dari Jalan Silang Tenggara Monas atau pintu masuk dekat Stasiun Gambir, akan terlihat gapura biru muda-putih cukup besar yang menyambut.

Beberapa ratus meter setelahnya, terlihat ratusan booth UMKM makanan berjejer rapi. Di masing-masing tenda, terlihat nama dari masing-masing UMKM.

Bergeser ke sekitaran Tugu Monas, terlihat panggung utama yang diapit enam layar besar.

Di sebelah kiri panggung tersebut, terlihat kawasan bermain anak. Di sana tersedia balon perosotan dengan berbagai warna dan bentuk. Tersedia juga wahana komidi putar, kereta mini, dan trampolin.

Sementara itu, di lokasi yang sama juga terlihat tim marching band yang sedang berlatih untuk penampilan besok.

(Rahman Asmardika)

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