Kirab Bendera Merah Putih Bergerak ke Istana, Dikawal 45 Motor PM dan Pasukan Berkuda

JAKARTA - Kirab Bendera Merah Putih resmi dimulai dari kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (17/8/2026). Rombongan bergerak menuju Istana Merdeka untuk mengikuti rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang membawa Bendera Merah Putih telah meninggalkan kawasan Monas menggunakan Kereta Kencana Garuda Prabayeksa.

Kirab tersebut berlangsung meriah dengan pengawalan sejumlah pasukan. Barisan terdepan terdiri atas 45 pasukan motor kawal Polisi Militer.

Rombongan juga dikawal Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian, 114 personel Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe, serta 78 pasukan kerajaan Nusantara.

Suasana semakin semarak ketika Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian mulai membunyikan alat musik sebagai tanda rombongan bersiap bergerak menuju Istana Merdeka.

Antusiasme masyarakat juga terlihat sejak pagi. Sejumlah warga bahkan telah berada di sekitar kawasan Monas sejak subuh demi menyaksikan langsung prosesi kirab.