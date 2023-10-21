TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD Terbentuk di Papua Tengah

NABIRE - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Bappilu PDIP) Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa dengan resmi telah mendapatkan mandat menjabat sebagai ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar - Mahfud.

Pembentukan TPD berlangsung di kantor PDI Perjuangan Papua Tengah dalam acara rapat koordinasi pembentukan tim pemenangan daerah capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada hari Sabtu, (21/10/2023).

Koalisi partai pengusung yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura dan Partai Perindo dihadiri oleh para pimpinan parpol tingkat provinsi Papua. Ada Dr. Yuni Wonda sebagai ketua PDI Perjuangan Papua Tengah, dari PPP ada wakil seketaris I Albertus Keiya, ketua Partai Hanura Alus Uk Murib dan sekretaris Petrus Badokapa dan Partai Perindo Otopianus P. Tebai didampingi sekretarisnya Philemon Keiya.

Ketua TPD Ganjar - Mahfud Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan, sambil menunggu instruksi dari dewan pengurus pusat (DPP), pihaknya konsolidasi dalam memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

“Kami baru saja selesai membentuk tim pemenangan daerah di provinsi Papua Tengah. Dan selanjutnya kami akan bekerja keras dalam memenangkan Ganjar-Mahfud di Papua Tengah,” kata Meki Nawipa.