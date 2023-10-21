Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kapolri-Panglima TNI Bersama Warga Deklarasi Wujudkan Pemilu 2024 Damai

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |15:11 WIB
Kapolri-Panglima TNI Bersama Warga Deklarasi Wujudkan Pemilu 2024 Damai
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Foto: Polri)
A
A
A

MALANG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama dengan elemen masyarakat mendeklarasikan untuk mewujudkan Pemilu serentak 2024 berjalan damai dan aman.

Deklarasi tersebut dilakukan pada rangkaian kegiatan bakti sosial dan kesehatan dalam rangka '32 Tahun Akabri 91 Mengabdi untuk Negeri' di Malang disertai beberapa wilayah Indonesia lainnya.

Deklarasi komitmen itu diserukan dengan menggandeng, unsur mahasiswa, tokoh masyarakat, komunitas dan elemen lainnya.

"Saya kira ini sangat bagus, kalau beberapa waktu lalu di Monas dilaksanakan oleh perwakilan partai politik, kali ini dilaksanakan oleh masyarakat yang memilih," kata Sigit di Malang, Sabtu (21/10/2023).

Menurut Sigit, dengan adanya komitmen Pemilu damai oleh semua pihak, hal itu dapat mencegah terjadinya potensi perpecahan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Karena ada kesatuan antara pemilih dan yang dipilih.

Karena, dikatakan Sigit, yang paling terpenting dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut adalah tidak terjadinya polarisasi serta perpecahan antarbangsa. Perbedaan pendapat dan pandangan, kata Sigit, adalah hal yang biasa dalam iklim demokrasi.

"Namun, tentunya tidak berdampak pecahnya masalah persatuan dan kesatuan. Karena itu tolong ini terus digelorakan di semua wilayah. Kita kawal agar Pemilu 2024 betul-betul bisa berjalan damai. Saya yakin apabila semangat ini terus dilaksanakan di semua wilayah, Insya Allah, Pemilu bisa berjalan dengan lancar, aman dan menghasilkan hasil yang legitimate," ujar Sigit.

Halaman:
1 2
      
