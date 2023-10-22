Serangan Rudal Rusia Hantam Kantor Pos di Kharkiv, Tewaskan 6 Orang

KYIV - Enam orang tewas dan setidaknya 14 orang terluka dalam serangan rudal Rusia yang menghantam pusat distribusi pos di kota Kharkiv, Ukraina timur laut, yang hancur akibat perang, kata para pejabat Ukraina pada Minggu, (22/10/2023).

“Rudal Rusia menghantam pusat Nova Poshta – sebuah objek sipil biasa,” kata Presiden Volodymyr Zelenksy melalui aplikasi pesan Telegram, sebagaimana dilansir Reuters.

Dia mengunggah video yang menunjukkan gedung dengan jendela pecah dan bahan bangunan berserakan, dengan truk merah dengan tulisan Nova Poshta dalam bahasa Ukraina di depannya.

Oleh Synehubov, gubernur wilayah Kharkiv yang lebih luas di mana kota Kharkiv menjadi pusat administrasinya, mengatakan beberapa orang yang terluka berada dalam kondisi serius di rumah sakit.

Mereka yang tewas dan terluka adalah pegawai kantor pos, kata Synehubov melalui Telegram. Polisi mengatakan para pekerja tidak sempat lari menuju shelter, karena sirene berbunyi sedetik sebelum serangan menghantam.

Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Belum ada komentar langsung dari Rusia. Kedua belah pihak membantah menargetkan warga sipil dalam perang yang dilancarkan Rusia terhadap tetangganya pada Februari 2022.