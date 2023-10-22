5 Fakta Bendung Katulampa Siaga 4 Semenjak Musim Kemarau Panjang

JAKARTA - Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor naik menjadi 50 sentimeter atau siaga 4. Kondisi ini terjadi pertama kalinya sejak musim kemarau pada Juli 2023.

Okezone merangkum 5 fakta Bendung Katulampa perdana Siaga 4 sejak kemarau panjang. Berikut ulasannya:

1. Bendung Katulampa Siaga 4 dengan Cuaca Gerimis Tipis

"Iya, baru datang 50 sentimeter. Gerimis nih. Perdana, Oktober baru Ciliwung nih 50 sentimeter langsung dari nol ke 50 sentimeter," kata Pelaksana Bendung Katulampa, Andi Sudirman kepada wartawan, Jumat (20/10/2023).

2. Kenaikan Debit Bendung Katulampa Terjadi Pukul 18:00 WIB

Adapun kenaikan debit air itu terjadi sekira pukul 18.00 WIB. Karena, kawasan hulu atau Puncak diguyur hujan yang hampir merata sore tadi.

3. Bendung Katulampa Siaga 4 karena Hujan di Puncak

"Hujan cukup meratas di Puncaknya," jelasnya.