Video Viral Pekerja Pabrik Bir Terkenal Kencingi Tangki Buat Heboh, Polisi Gelar Penyelidikan

PIHAK berwenang China sedang menyelidiki setelah sebuah video viral menunjukkan seorang pekerja dari pabrik bir Tsingtao buang air kecil ke dalam tangki, yang diyakini berisi bahan-bahan untuk bir populer tersebut.

Klip tersebut telah ditonton puluhan juta kali di media sosial.

Perusahaan tersebut mengatakan pihaknya segera memberi tahu polisi setelah video tersebut diketahui, dan menambahkan bahwa kumpulan bahan-bahan tersebut telah disegel.

Tsingtao adalah salah satu produsen bir terkemuka di China dan salah satu ekspor terbesarnya.

Dalam klip yang muncul secara online pada Kamis, (19/10/2023) seorang pekerja, mengenakan seragam dan mengenakan helm, terlihat memanjat tembok tinggi dan masuk ke dalam wadah sebelum buang air kecil di dalamnya.

Label lokasi klip tersebut bertuliskan "Pabrik bir Tsingtao No.3", outlet berita lokal The Paper melaporkan pada Jumat, (20/10/2023).

Outlet bisnis "National Business Daily" kemudian mengutip sumber internal yang mengatakan baik orang yang mengambil video tersebut maupun orang yang muncul di dalamnya bukanlah karyawan langsung perusahaan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada Jumat, biro pengawasan pasar dan administrasi Kota Pingdu, tempat pabrik tersebut berada, mengatakan mereka segera membentuk tim dan melakukan penyelidikan di tempat setelah melihat video tersebut, dan menyegel seluruh bahan-bahan tersebut. yang muncul di klip.