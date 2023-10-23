Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ngaku Tak Pernah Dapat Penghargaan, AKP Andri Gustami Pilih Jadi Kurir Narkoba Fredy Pratama

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |17:30 WIB
<i>Ngaku</i> Tak Pernah Dapat Penghargaan, AKP Andri Gustami Pilih Jadi Kurir Narkoba Fredy Pratama
AKP Andri Gustami usai sidang (foto: MPI/Ira)
BANDARLAMPUNG - AKP Andri Gustami beralasan nekad mengkhianati institusi Polri, dan memilih bergabung dengan jaringan narkotika gembong Fredy Pratama lantaran kecewa tak pernah mendapat penghargaan.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dakwaan sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Senin (23/10/2023).

Dalam dakwaannya, AKP Andri disebut mengawali seluruh tindak pidananya dari sebuah peristiwa penangkapan terhadap seorang kurir sabu pada Agustus 2022 lalu.

Kemudian usai penangkapan itu, AKP Andri mulai berusaha menghubungi pimpinan jaringan narkotika tersebut dengan menggunakan Handphone milik sang kurir yang dia sita.

“Dengan memanfaatkan barang bukti berupa Handphone Merk Samsung Z Flip milik pelaku Ical tersebut, kemudian berusaha menghubungi seseorang dengan inisal BNB (Fredy Pratama), dengan tujuan agar Narkotika bisa aman pada saat melintasi Pelabuhan Bakauheni. Namun upaya Terdakwa untuk berkomunikasi dengan BNB tersebut belum membuahkan hasil,” ujar JPU saat membacakan surat dakwaannya.

Usai penangkapan pertama tersebut, Andri Gustami yang saat itu menjabat sebagai Kasat Narkoba Lampung Selatan kembali memimpin dua penangkapan kurir jaringan Fredy Pratama, dengan barang bukti sabu seberat masing-masing 18 dan 30 kilogram.

Setelah itu, terdakwa Andri Gustami kembali berusaha menghubungi pimpinan jaringan itu dan tangan kanannya yakni Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae melalui aplikasi chat Blackberry Messenger, dengan menggunakan Handphone sitaan dari dua penangkapan yang dilakukan pada Maret dan April 2023 itu.

Halaman:
1 2
      
