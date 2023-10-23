Advertisement
HOME NEWS JATIM

RSBS Jember Berangkatkan 39 Perawat Bekerja ke Arab Saudi, Tangis Haru Pecah

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |10:25 WIB
RSBS Jember Berangkatkan 39 Perawat Bekerja ke Arab Saudi, Tangis Haru Pecah
dr Faida melepas 39 perawat bekerja ke Arab Saudi dan Kuwait. (Foto: Youtube Epic Channel)
A
A
A

JEMBER - Tangis harus keluarga dan teman pecah saat puluhan perawat dari RSBS dan RSAH dilepas menuju Saudi Arabia untuk bekerja di rumah sakit negeri dan swasta di negara penghasil minyak itu. Mereka telah menjalani seleksi yang sangat ketat untuk dapat bekerja sebagai perawat di luar negeri.

Sebanyak 39 perawat berpamitan dengan teman dan keluarganya di Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember. Mereka terlihat menangis haru karena harus meninggalkan Tanah Air hingga waktu yang cukup lama yakni satu hingga dua tahun. Para perawat ini menjadi PNS di rumah sakit pemerintah Arab Saudi dan Kuwait. Sebelum pemberangkatan dilakukan seremonial di RSBS Jember.

 BACA JUGA:

Para perawat ini juga mencium Bendera Merah Putih dan sungkeman kepada keluarganya guna meminta doa restu selama bekerja di luar negeri.

Salah satu perawat yang berangkat ke luar negeri, Fifi mengaku senang dapat memiliki kesempatan bekerja di Pemerintahan Arab Saudi. Pasalnya, kesempatan tersebut tidak datang dua kali.

 BACA JUGA:

“Untuk dapat bekerja di Arab Saudi dilakukan seleksi yang sangat ketat seperti pengetahuan bahasa Inggris dan skill keperawatan,” ucapnya.

Sementara itu pemilik RSBS Jember, dr. Faida mengatakan, para perawat ini nantinya akan mendapat pengalaman berharga saat bekerja di Arab Saudi dan Kuwait.

