Maknai Sumpah Pemuda, Perindo Papua Ziarah ke TMP di Jayapura

JAYAPURA - Pemuda Perindo Papua bersama jajaran pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Papua dan para caleg Partai Perindo hari ini melakukan ziarah ke taman makam pahlawan (TMP) di Padang Bulan, Jayapura.

Aksi ziarah punggawa partai berlambang burung rajawali ini dilakukan untuk memperingati hari sumpah pemuda 28 Oktober 2023.

Prosesi ziarah diawali dengan apel bersama yang dipimpin ketua DPW Partai Perindo Papua dr Raflus Doranggi dan diikuti seluruh kader partai.

Partai besutan Hary Tanoesoedibyo yang dikenal sebagai pertai modern yang peduli terhadap rakyat kecil dan gigih berjuang menciptakan lapangan pekerjaan ini menjadi satu satunya partai politik peserta Pemilu 2024 yang menggelar ziarah ke taman makan pahlawan Jayapura.