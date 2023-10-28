Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hari Sumpah Pemuda Momentum Perkokoh Persatuan Bangsa

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |18:22 WIB
Hari Sumpah Pemuda Momentum Perkokoh Persatuan Bangsa
Peringatan Sumpah Pemuda momentum perkokoh persatuan bangsa/Foto: Instagram HT
JAKARTA – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menilai Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum yang tepat untuk memperkokoh persatuan di Tanah Air.

Hari ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. “Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2023. Mari kita kokohkan Persatuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia: Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

Hari Sumpah Pemuda selalu diperingati setiap 28 Oktober. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II yang digelar pada 27-28 Oktober 1928. Pelaksanaan Kongres Pemuda II adalah lanjutan Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada 30 April-2 Mei 1926.

Melansir laman kemdikbud.go.id, ide penyelenggaraan Sumpah Pemuda II digagas oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI). Kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda serta dibagi dalam tiga kali rapat guna menghasilkan Sumpah Pemuda.

Rapat pertama dilaksanakan pada 27 Oktober 1928 di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Lapangan Banteng. Dalam rapat tersebut, Moehammad Jamin mengatakan bahwa arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Terdapat lima faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Rapat kedua dilaksanakan di Gedung Oost-Java Bioscoop pada 28 Oktober 1928. Rapat ini membahas tentang pendidikan. Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro mempunyai pendapat yang sama bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Selain itu, perlu ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah.

Halaman: 1 2
1 2
      
