HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Klaim Bunuh Komandan Operasi Udara Hamas saat Serang 150 Sasaran Bawah Tanah di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |19:34 WIB
Israel Klaim Bunuh Komandan Operasi Udara Hamas saat Serang 150 Sasaran Bawah Tanah di Gaza
Israel klaim bunuh komandan operasi udara Hamas dalam serangan darat besar-besaran (Foto: picture alliance)
A
A
A

GAZA - Militer Israel mengatakan pesawat tempurnya menyerang 150 sasaran bawah tanah dalam semalam dan membunuh pemimpin operasi udara Hamas.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan pihaknya telah menyerang apa yang mereka sebut sebagai terowongan teror dan ruang tempur bawah tanah selama periode serangan udara yang sangat gencar di bagian utara Jalur Gaza.

Militer mengatakan di antara beberapa anggota Hamas yang terbunuh, ada seorang yang bertanggung jawab atas aset udara Hamas, yang disebut sebagai Asem Abu Rakaba.

IDF dalam sebuah pernyataan mengatakan Abu Rabaka bertanggung jawab atas UAV, drone, dan paraglider Hamas, serta sistem deteksi udara dan pertahanan udaranya.

IDF mengatakanDia telah mengambil bagian dalam perencanaan serangan pada 7 Oktober lalu terhadap komunitas Israel di dekat perbatasan Gaza dan mengarahkan teroris yang menyusup ke Israel dengan paralayang.

Seperti diketahui, sekitar 100 jet tempur telah menyerang 150 sasaran bawah tanah Hamas di Gaza dalam pemboman udara terberat dalam perang Gaza sejauh ini.

Halaman:
1 2
      
