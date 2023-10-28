Indekos Terbakar, 3 Penghuni Terpaksa Melompat dari Lantai 2 Selamatkan Diri

KENDARI - Tiga korban melompat dari lantai 2 menyelamatkan diri saat kebakaran yang menghanguskan lantai 1 rumah indekos milik mantan Bupati Buton Utara pada Sabtu (28/10/2023) pagi.

Insiden kebakaran tersebut diabadikan sebagian warga yang ada di lokasi kebakaran di Jalan Belibis Kelurahan Kambu. Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dari rekaman warga terlihat ketiga penghuni kos yang masih berada di lantai dua melompat untuk menyelamatkan diri dari kobaran api.

Sebagian warga yang berada di lokasi juga terlihat ikut membantu mengevakuasi ketiga penghuni kos tersebut menggunakan alat seadanya.

"Mereka lompat dari lantai dua, warga sudah ambilkan spring bed untuk mereka lompati di situ," kata Plt kadis Damkar Kota Kendari Kendari Junaidin Umar.

Sementara itu, tim Tanggap Bencana (Tagana) Kota Kendari, mengatakan Akibat kejadian itu ketiga korban mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.