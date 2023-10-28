Gadaikan Mobil Pikap Sahabatnya, Pria di Malang Berurusan dengan Polisi

MALANG - Pria di Kabupaten Malang tega menggadaikan mobil pickup milik temannya. Pria berinisial BD (35) asal Dusun Banjarpatoman, Desa Amadanom, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, pun harus berurusan dengan polisi dan ditetapkan jadi tersangka.

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengatakan, kejadian bermula saat tersangka BD mendatangi rumah korban, SM (60), warga Dusun sukomulyo, Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, pada 4 Oktober 2023 lalu. Kedatangan BD berniat untuk meminjam satu unit kendaraan roda empat jenis pikap Mitsubishi L300 milik SM.

BACA JUGA:

"Saat itu, BD mengatakan akan meminjam kendaraan tersebut tidak lama dan berjanji akan segera dikembalikan jika sudah selesai. Karena percaya dengan janji pelaku, korban pun mengiyakan permintaan pelaku dan meminjamkan mobil tersebut," ucap Ahmad Taufik, saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/10/2023) di Mapolres Malang.

Selang dua pekan kemudian, BD tak kunjung mengembalikan mobil milik korban. SM yang merasa curiga lantas melaporkan ke Polsek Tirtoyudo karena ulah sahabatnya itu

BACA JUGA:

“Korban melaporkan kejadian penipuan dan penggelapan yang dialaminya ke Polsek Tirtoyudo,” kata dia.

Kepolisian yang menindaklanjuti laporan SM, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Beberapa saksi-saksi pun dimintai keterangan, hingga petugas berhasil mengendus keberadaan tersangka dan melakukan penangkapan.