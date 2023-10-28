Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gadaikan Mobil Pikap Sahabatnya, Pria di Malang Berurusan dengan Polisi

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |12:55 WIB
Gadaikan Mobil Pikap Sahabatnya, Pria di Malang Berurusan dengan Polisi
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

MALANG - Pria di Kabupaten Malang tega menggadaikan mobil pickup milik temannya. Pria berinisial BD (35) asal Dusun Banjarpatoman, Desa Amadanom, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, pun harus berurusan dengan polisi dan ditetapkan jadi tersangka.

Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik mengatakan, kejadian bermula saat tersangka BD mendatangi rumah korban, SM (60), warga Dusun sukomulyo, Desa Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, pada 4 Oktober 2023 lalu. Kedatangan BD berniat untuk meminjam satu unit kendaraan roda empat jenis pikap Mitsubishi L300 milik SM.

 BACA JUGA:

"Saat itu, BD mengatakan akan meminjam kendaraan tersebut tidak lama dan berjanji akan segera dikembalikan jika sudah selesai. Karena percaya dengan janji pelaku, korban pun mengiyakan permintaan pelaku dan meminjamkan mobil tersebut," ucap Ahmad Taufik, saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/10/2023) di Mapolres Malang.

Selang dua pekan kemudian, BD tak kunjung mengembalikan mobil milik korban. SM yang merasa curiga lantas melaporkan ke Polsek Tirtoyudo karena ulah sahabatnya itu

 BACA JUGA:

“Korban melaporkan kejadian penipuan dan penggelapan yang dialaminya ke Polsek Tirtoyudo,” kata dia.

Kepolisian yang menindaklanjuti laporan SM, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Beberapa saksi-saksi pun dimintai keterangan, hingga petugas berhasil mengendus keberadaan tersangka dan melakukan penangkapan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement