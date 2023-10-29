Gelar Beauty Class, Partai Perindo: Harapan Kami Bermanfaat ke Depannya

SEMARANG – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menggelar acara beauty class make up bold bagi perempuan di Kota Semarang, Minggu (29/10/2023). Kegiatan yang diikuti puluhan peserta itu didukung oleh Bacaleg DPR RI Dapil Jateng I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga) Partai Perindo Syafril Nasution bersama Bacaleg DPRD Jateng Dapil Jateng I Partai Perindo Siti Rohana dan Bacaleg DPRD Partai Perindo Dapil 2 Kota Semarang Erlinarti.

Kegiatan pelatihan itu adalah kali kedua digelar di Kota Semarang. Sebelumnya, di Kota Semarang, Partai Perindo – partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menggelar kegiatan serupa pada Sabtu (23/9/2023).

“Harapannya ini bisa bertambah ilmu (untuk perempuan), ini tidak hanya pelatihan untuk merias diri harapannya bisa bertambah ilmu nantinya bisa praktik dan mendapatkan penghasilan,” ungkap Syafril Nasution di lokasi acara, Hotel Grand Saraswati, Kota Semarang.

Aksi nyata Partai Perindo – partai yang dipimpin oleh ketua umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, dimulai sejak pagi. Para pesertanya diajari langsung oleh Erlinarti maupun Siti Rohana yang merupakan make up artist (MUA) profesional. Para peserta langsung berpraktik sekaligus bisa tanya jawab langsung seputar make up.