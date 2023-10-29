Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Beauty Class, Partai Perindo: Harapan Kami Bermanfaat ke Depannya

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:10 WIB
Gelar <i>Beauty Class</i>, Partai Perindo: Harapan Kami Bermanfaat ke Depannya
Beuty Class Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali menggelar acara beauty class make up bold bagi perempuan di Kota Semarang, Minggu (29/10/2023). Kegiatan yang diikuti puluhan peserta itu didukung oleh Bacaleg DPR RI Dapil Jateng I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga) Partai Perindo Syafril Nasution bersama Bacaleg DPRD Jateng Dapil Jateng I Partai Perindo Siti Rohana dan Bacaleg DPRD Partai Perindo Dapil 2 Kota Semarang Erlinarti.

Kegiatan pelatihan itu adalah kali kedua digelar di Kota Semarang. Sebelumnya, di Kota Semarang, Partai Perindo – partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menggelar kegiatan serupa pada Sabtu (23/9/2023).

“Harapannya ini bisa bertambah ilmu (untuk perempuan), ini tidak hanya pelatihan untuk merias diri harapannya bisa bertambah ilmu nantinya bisa praktik dan mendapatkan penghasilan,” ungkap Syafril Nasution di lokasi acara, Hotel Grand Saraswati, Kota Semarang.

Aksi nyata Partai Perindo – partai yang dipimpin oleh ketua umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, dimulai sejak pagi. Para pesertanya diajari langsung oleh Erlinarti maupun Siti Rohana yang merupakan make up artist (MUA) profesional. Para peserta langsung berpraktik sekaligus bisa tanya jawab langsung seputar make up.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement