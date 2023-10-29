Gempa M3,5 Guncang Tenggara Waingapu NTT

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,5 mengguncang Tenggara Waingapu, NTT pukul 04.04 WIB, Minggu (29/10/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 9.89 LS, 120.42 BT atau 30 Km Tenggara Waingapu, NTT. Adapun gempa tersebut berkedalaman 52 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)