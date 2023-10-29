Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kebakaran Lahan Gunung Merbabu, Warga Dusun Ngaduman Dievakuasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |00:02 WIB
Kebakaran Lahan Gunung Merbabu, Warga Dusun Ngaduman Dievakuasi
Warga mengungsi akibat kebakaran Gunung Merbabu. (Foto: BPBD Semarang)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Gunung Merbabu yang terjadi sejak Jumat 27 Oktober 2023. Hingga hari ini Sabtu 28, Oktober belum dinyatakan padam dan masih melakukan evakuasi warga karena asap yang menyebar hingga permukiman warga. 

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Semarang, Mediarso mengatakan, pihaknya saat ini melakukan beberapa langkah. Salah satunya mengevakuasi warga Dusun Ngaduman, Kecamatan Getasan ke aula balai desa Batur karena asap pekat kebakaran menyebar hingga pemukiman warga. 

Sementara itu untuk titik api pertama diketahui pada Jumat pagi di wilayah Dusun Sokowulu, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Kencangnya tiupan angin membuat api merembet ke arah bawah menuju wilayah Dusun Ngaduman, Kecamatan Getasan.

Upaya pemadaman oleh tim gabungan dilaksanakan melalui jalur darat berupa penyemprotan air, pembuatan sekat bakar, dan gepyok yakni metode memukulkan ranting dan dahan basah.   

"Kebakaran kali ini, intensitas api lebih besar, kondisi angin juga cukup kencang. Kami khawatirkan api akan terus merembet bahkan sampai ke wilayah Magelang." ungkap Mediarso dalam keterangannya, Sabtu (28/10/2023). 

Selain kondisi cuaca, jumlah personel yang terbatas dan medan terjal di lokasi kejadian menjadi hambatan bagi Satgas Karhutla Kabupaten Semarang dalam upaya pemadaman kebakaran hutan kali ini. 

"Melihat kondisi di lapangan, kami berencana mengajukan bantuan water bombing ke BNPB. Kami juga membutuhkan tambahan masker dan logistik," tambah Mediarso.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
