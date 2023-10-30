Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo dan Novi Ayla KDI Sukses Bikin Heboh Warga Tanah Tinggi

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |06:08 WIB
Bacaleg Perindo dan Novi Ayla KDI Sukses Bikin Heboh Warga Tanah Tinggi
Bacaleg Perindo Herwanto. (Foto: Rifqi H)
JAKARTA - Warga RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, antusias mendapatkan bantuan 1.000 paket minyak goreng dari Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo, Herwanto Nurmansyah, Minggu (29/10/2023).

Warga makin heboh karena Herwanto ditemani oleh pedangdut jebolan KDI, Novi Ayla, dalam melakukan kegiatan tersebut.

Kehadiran Novi Ayla KDI memeriahkan kegiatan tersebut. Bahkan, Novi sempat bernyanyi bersama warga di akhir kegiatan.

Lebih lanjut, Caleg Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu-- menjelaskan kehadiran Novi Ayla dalam kegiatan sosial itu. Pedangdut yang dikenal publik sebagai Ratu Caka merupakan sahabat dari Herwanto.

"Novi Ayla merupakan sahabat saya. Dia mendukung saya maju sebagai caleg dan ingin diajak turun langsung ke masyarakat," sambungnya kemudian.

Momen pertemuan dengan warga itu juga dimanfaatkan Herwanto untuk menyosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi.

Telusuri berita news lainnya
