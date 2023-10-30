Ancam Pakai Pistol, Perampok Bawa Kabur Emas Senilai Rp400 Juta

BOJONEGORO - Sebuah toko emas di Pasar Klepek, Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro disatroni perampok. Aksi perampokan terjadi pada Senin (30/10/2023) sekitar pukul 09.00 WIB, saat pemilik toko hendak menutup toko milik orangtuanya.

Aan, anak pemilik toko mengungkapkan, kejadian berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB, saat ia hendak menutup tokonya. Saat berkemas, tiba-tiba tokonya didatangi oleh dua orang tak dikenal dan langsung menodongkan pistol ke wajahnya.

"Kejadian sekitar jam 9 pagi, waktu itu berkemas mau tutup, datang dua orang pria langsung menodongkan pistol," kata Aan, ditemui wartawan.

Kemudian, pelaku meminta Aan menyerahkan barang berharga emas dan uang tunai yang ada di toko. Dikarenakan di bawah ancaman pistol membuat Aan tak bisa berbuat banyak. Alhasil emas yang hendak dikemasi senilai Rp400 juta, pun dibawa kabur oleh pelaku.

"Mereka membawa kabur yang hendak dikemas, itu kurang lebih senilai Rp400 juta, sama uang tunai Rp 5 juta. Pelaku kabur menggunakan motor Yamaha Mio Sporty," ujarnya.

Sementara itu Kapolsek Sukosewu Iptu Usodo mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari warga pada pukul 11.00 WIB, yang kemudian langsung menindaklanjutinya. Kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memintai keterangan para saksi.