HOME NEWS NEWS

Majukan Industri, Caleg Partai Perindo: Kolaborasi Bisnis Sangat Penting

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:46 WIB
Majukan Industri, Caleg Partai Perindo: Kolaborasi Bisnis Sangat Penting
Caleg Perindo Redi Nusantara/Foto: Podcast Aksi Nyata Perindo
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo Redi Nusantara menegaskan, digitalisasi sangat penting untuk memajukan perkonomian dari sektor Industri. Menurut Redi, perlu ada jembatan atau fasilitator yang dapat menghubungkan pelaku Industri manual dan digital.

"Kalau saya diberi wewenang, akan membentuk tim ini untuk menyalurkan ini (kolaborasi). Sehingga kita bisa membentuk dia untuk berproses dan bergabung. Karena ini dua entity yang berbeda antara produk yang dia kuasai dengan digitalisasi," kata Redi dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia, Selasa (31/10/2023)

 

Redi mengaku, banyak perusahaan termasuk perusahaan yang ia pimpin tidak semuanya menggunakan digitalisasi dalam proses produksi. Hal itu mengingat nilai investasinya yang sangat tinggi.

"Kalau di Indonesia investasinya terlalu tinggi dan mahal. Lebih baik mix yang paling mungkin. Tetap ada manualnya juga," ucap dia.

 

Sementara itu, Redi mengatakan perlu penguatan regulasi Industri dasar dan mempermudah pelaku industri baru, seperti jangan terlalu banyak dibebani hal-hal yang tidak penting.

"Dan kita lihat potensi Indonesia ke depan yang sungguh luar biasa. Saya rasa perlu ikut berkontribusi mengubah ini lebih mudah diwujudkan untuk mencapai indonesia sejahtera," ujarnya.

