HOME NEWS INTERNATIONAL

Daftar 24 Kota di Jalur Gaza

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |14:13 WIB
Daftar 24 Kota di Jalur Gaza
Kota Gaza pada tahun 2007 (Foto: Wikipedia)
A
A
A

GAZA - Berbatasan dengan Israel dan Mesir di pesisir Mediterania, Jalur Gaza memiliki panjang 41 kilometer (25 mil), dan lebar 6 hingga 12 kilometer, serta memiliki luas total 365 km persegi (141 mil persegi). Daerah kantong Palestina ini memiliki populasi 2,3 juta orang, termasuk 1.7 juta pengungsi yang diusir dari daerah yang sekarang menjadi bagian dari Israel.

Penduduk di Gaza kebanyakan adalah Muslim Sunni, dengan minoritas Kristen Palestina. Gaza memiliki tingkat pertumbuhan populasi tahunannya sebesar 1,99%.

Saat ini, Jalur Gaza telah mengalami kehancuran yang meluas akibat serangan militer Israel yang membombardir daerah kantong tersebut selama lebih dari dua minggu. Dibawah ini adalah daftar 24 kota yang berada di Jalur Gaza, menurut Simple Maps.

1. Gaza

2. Rafah

3. Khan Yunis

4. Jabalya

5. Bayt Lahya

6. Dayr al Balah

7. Bani Suhayla

8. Al Mughraqah

9. Juhr ad Dik

10. Saknat az Zarqa

11. Al Mashahirah

12. Madinat al Awdah

13. Izbat Bayt Hanun

14. An Naziah

Halaman:
1 2
      
