5 Fakta Oknum TNI Pelaku Pembunuhan Imam Masykur Jalani Sidang Perdana, Terungkap Banyak Hal

JAKARTA - Sidang perdana oknum tiga anggota TNI pembunuh Imam Masykur, dilakukan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin ini (30/10/2023).

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Sidang Beragendakan Pembacaan Dakwaan

Sidang yang beragenda pembacaan dakwaan kepada terdakwa oknum anggota Paspampres, Praka Riswandi Manik (RM), kemudian Praka HS dari satuan Direktorat Topografi TNI AD dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda, mengungkap total jumlah aksi penggerebakan toko obat dan kosmetik yang berujung pada pembunuhan Imam Masykur.

2. Ternyata Para Terdakwa Sudah Beraksi 14 Kali

Oditur Militer, Letkol (Chk) Upen Jaya Supena membacakan dakwaan dari ketiga terdakwa. Dalam bacaan surat dakwaan, Upen mengungkapkan ketiga terdakwa sudah beraksi sejak bulan April 2022 hingga 12 Agustus 2023.

"Bahwa sejak pada bulan April tahun 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus tahun 2023 terdakwa pernah melakukan penggerebekan toko obat sebanyak 14 kali," ujar Upen di ruang sidang Garuda, Senin (30/10/2023).

3. Dilakukan di Wilayah Berbeda

Upen menuturkan aksi penggerebekan tersebut dilakukan di enam wilayah berbeda. Adapun setiap wilayah Kabupaten/Kota di Jakarta, Depok dan Tangerang tersebut berbeda dalam jumlah aksinya.

"Antara lain di wilayah Tangerang sebanyak empat kali, di wilayah Bekasi sebanyak dua kali, di wilayah Jakarta Timur sebanyak dua kali, di wilayah Jakarta Utara sebanyak dua kali, di wilayah Jakarta Selatan sebanyak dua kali dan di wilayah Depok sebanyak dua kali," jelas Upen.