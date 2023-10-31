Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Bos Travel Tewas Membusuk Bersama Anaknya di Koja, Dimakamkan Satu Liang Lahat

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |04:01 WIB
5 Fakta Bos Travel Tewas Membusuk Bersama Anaknya di Koja, Dimakamkan Satu Liang Lahat
Lokasi penemuan mayat bos travel dan anaknya di Koja (foto: dok MPI)
WARGA Koja, Jakarta Utara digegerkan penemuan bapak dan anak bayinya yang tewas membusuk. Keduanya tewas di rumahnya Jalan Balai Rakyat, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Korban diketahui bernama Hamka (50) dan anaknya yang bernama Abid Qushayyi (2).

Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ayah dan anak yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya, pada Sabtu, 28 Oktober 2023. Berikut sejumlah faktanya:

1. Istri Tinggal Bersama Dua Jasad

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Iverson Manosoh mengatakan, dari olah TKP yang dilakukan, pihaknya menemukan sejumlah barang bukti dari dalam rumah dan telah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Diduga, istri dan anak pertama korban sudah tinggal bersama jasad suami dan anak kedua selama berminggu-minggu, hingga akhirnya jasad keduanya mengalami pembusukan.

Iverson menambahkan, dalam kasus ini pihaknya juga telah menyediakan Tim Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk mengawal penanganan media terhadap istri dan anak dari korban di rumah sakit dalam penanganan medis.

"Ibu dan anak yang selamat masih berada di rumah sakit. Sementara yang masih hidup belum ada kekerasan fisik terhadap ibu dan anak tersebut. Tim sudah kami bagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Tim sedang bekerja mohon bersabar," kata Iver.

2. Bos Travel Umrah

Korban yang diketahui bernama Hamka dan anak laki-laki yang masih balita, warga juga menemukan istri dan anak perempuan yang masih hidup.

Salah satu warga setempat Sugandi (70) mengatakan, bahwa tetangganya tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah namun tertutup. Akan tetapi menurut pria yang rumahnya berseberangan dengan almarhum mengatakan bahwa tetangganya tersebut merupakan pengusaha.

“Beliau ini pengusaha travel (umroh dan haji) sudah lama, beberapa tahun," ujar Sugandi.

